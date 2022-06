Italia Under 21, pari in Svezia: qualificazione rinviata! 2 dell’Inter in campo

L’Italia under 21 ha pareggiato 1-1 contro la Svezia nella gara valida per le qualificazione ai prossimi Europei di categoria. In campo anche due dell’Inter

MATCH-POINT RIVIATO − L’Italia Under 21 ha trovato il pari nella trasferta in Svezia ad Helsingborg. Azzurrini di Nicolato che partono male andando subito sotto al minuto nove per il gol scandinavo di Gustafsson. La squadra di Nicolato però preme cercando più volte la via del gol andandoci vicino con il giocatore proprietà Inter, Pirola, che su angolo di Rovella incorna bene trovando la grande risposta di Brolin. Nel secondo tempo, la Nazionale inizia bene e al 58′ trova il pari su rigore proprio con Rovella. Nel finale, pericoloso il neo entrato Esposito che sfiora la rete del 2-1 ma bravo ancora Brolin ad opporsi. Italia che non riesce a sfondare il muro svedese neanche con la superiorità numerica degli ultimi minuti per l’espulsione di Holm. L’Italia fallisce il match-point qualificazione, tutto rinviato all’ultima giornata contro l’Irlanda.