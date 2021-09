Italia Under 21, Nicolato ne convoca altri tre: c’è anche uno dell’Inter

In vista della prossima gara di qualificazione agli Europei del 2023, il CT Paolo Nicolato convoca altri tre giocatori per la Nazionale under 21. Presente anche un giocatore di proprietà dell’Inter

COMUNICATO − “Archiviato il successo conseguito nella gara di esordio delle qualificazioni a Euro 2023 contro il Lussemburgo, la Nazionale Under 21 si sta preparando ad affrontare la capolista Montenegro – battuto ieri sera dalla Svezia che è passata in testa al girone F con 6 punti – nell’incontro in programma martedì prossimo al “Romeo Menti” di Vicenza (ore 17.30, diretta su Rai2).

Costretto a rinunciare a Antonino Gallo e Roberto Piccoli, il primo a causa di un risentimento al ginocchio destro mentre l’attaccante dell’Atalanta ha riportato un trauma distorsivo contusivo della caviglia sinistra, il tecnico Paolo Nicolato ha convocato oggi tre Azzurrini che raggiungeranno la squadra a Vicenza. Si tratta del difensore della Cremonese Caleb Okoli (già convocato venerdì scorso, ma successivamente sconvocato il lunedì per indisponibilità dello stesso giocatore), dell’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca e di quello del Crotone Samuele Mulattieri, entrambi alla prima chiamata in azzurro.

E, a proposito di esordienti, quello di ieri pomeriggio ad Empoli è stato per Matteo Cancellieri un debutto particolarmente felice. Oltre al successo della sua squadra, l’attaccante del Verona porta a casa anche la gioia per il suo primo gol con la maglia dell’Under 21. “Sono particolarmente contento – spiega l’azzurrino il giorno dopo – anche se la cosa più importante era partire subito con il piede giusto. Siamo ancora all’inizio, lavoriamo soltanto da una settimana, la vittoria contro il Lussemburgo è un punto di partenza. Ha ragione il mister quando dice che dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, ma siamo tutti qui per imparare e per crescere. Io sto facendo un percorso nella mia squadra; sono riconoscente a mister Di Francesco per la fiducia, l’esperienza di Verona mi può essere utile per aumentare l’autostima e le conoscenze.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Milan), Alessandro Russo (Alessandria);

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins de Bordeaux), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese), Andrea Papetti (Brescia), LORENZO PIROLA (Monza), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Monza), Jacopo Da Riva (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), SAMUELE MULATTIERI (Crotone), EDDIE SALCEDO (Inter), Kelvin Yeboah (Sportklub Sturm Graz)”.

Fonte: Figc.it