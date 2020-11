Italia Under 21, Figc ufficializza doppie convocazioni anti Covid-19

Paolo Nicolato Italia

Per evitare ulteriori situazioni emergenziali, la FIGC è pronta a raddoppiare le convocazioni per gli impegni dell’Italia Under 21. I dettagli

PRECAUZIONI – Limitare al massimo l’impatto della Covid-19 sulle Nazionali. È questa la volontà della FIGC, che vorrebbe evitare di trovarsi nella stessa situazione della scorsa sosta. In occasione della gara dell’Italia Under 21 contro l’Irlanda, del 13 ottobre scorso, la nazionale Under 20 era stata prima convocata, a causa delle ripetute positività al coronavirus nell’Under 21, e poi mandata in campo. In vista delle gare di qualificazione ai prossimi campionati europei contro Islanda (12 novembre), Lussemburgo (15 novembre) e Svezia (18 novembre ) si è deciso di costituire una sorta di Italia Under 21 B.

SINERGIA – Le due formazioni saranno guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, e lavoreranno in sinergia, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia. Le gare di qualificazione, due delle quali in trasferta, saranno dunque affrontate con due gruppi squadra in ritiro a Tirrenia, in zone separate sia per l’alloggio che per gli allenamenti. Le preconvocazioni per le due squadre sono state ufficializzate oggi dalla FIGC ai club. I convocati saranno resi noti venerdì insieme a quelli della Nazionale A, in coordinamento con il Ct Roberto Mancini, che sta preparando gli ultimi match dell’anno per gli Azzurri con Estonia, Polonia e Bosnia Erzegovina.