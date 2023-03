Italia-Ucraina U21, Bellanova e Pirola bene! Fabbian, esordio da ricordare – TS

Ieri l’Italia U21 di Nicolato ha battuto l’Ucraina per 3-1 nell’ultimo test prima dell’Europeo. Tre i nerazzurri scesi in campo

SUFFICIENZA – L’Italia U21 batte l’Ucraina per 3-1 nell’ultimo test prima dell’Europeo. Tra gli azzurrini anche tre giocatori di proprietà dell’Inter. Il primo è Lorenzo Pirola, che si porta a casa un 6. Tra i difensori è quello più impegnato ma riesce a disimpegnarsi bene. Poi due 6,5, collezionati in primis da Bellanova – al quale manca solo l’acutissimo – e poi da Fabbian, che proprio ieri ha esordito in azzurro mettendo lo zampino per il gol del 3-1. Partita senza voto, invece, per Samuele Mulattieri, entrato solo al 44′ del secondo tempo.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati