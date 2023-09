Italia-Ucraina, Frattesi 8! Ottimi voti anche per i compagni dell’Inter − CdS

Italia-Ucraina era una partita che gli azzurri dovevano e potevano solamente vincere per restare a galla: Frattesi ci ha così messo la firma. I voti per la sua prestazione e per quella dei compagni dell’Inter.

VOTI − È stato fondamentale, per gli azzurri di Luciano Spalletti, vincere la partita di ieri sera per restare a galla nella qualificazione agli Europei del 2024. Italia-Ucraina ha fatto registrare un’ottima prestazione di Davide Frattesi ma non solo, perché i suoi compagni dell’Inter hanno riportato tutti buoni voti. Il Corriere dello Sport, infatti, assegna 8 al centrocampista nerazzurro che ha segnato due gol. Ad Alessandro Bastoni e Federico Dimarco vengono dati due 6. Per Nicolò Barella, invece, c’è un 6,5 perché: «Nelle fasi iniziali guida il centrocampo, si allarga e si accentra. Forse meno brillante e continuo del solito, ma a lui è difficile rinunciare».

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna