Italia u21 vince in Irlanda 0-2. Tanti minuti per Pirola, pochi per Mulattieri

L’Italia batte 0-2 in trasferta l’Irlanda in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Decisivi i gol di Lucca e Cancellieri. Pirola in campo dalla mezz’ora del primo tempo, pochi minuti per Mulattieri

VITTORIA − L’Italia under 21 di Paolo Nicolato passa facilmente sul campo dell’Irlanda 0-2. Decisive le reti di Lorenzo Lucca e Matteo Cancellieri. Mattatore della trasferta irlandese, il giocatore del Pisa che oltre al gol, ha siglato anche l’assist per il raddoppio. In campo dal 34′ del primo tempo anche Lorenzo Pirola che ha sostituito l’infortunato Matteo Lovato dell’Atalanta. Pochi minuti invece per l’altro giocatore di proprietà dell’Inter, Samuele Mulattieri. L’attaccante del Crotone è entrato negli ultimi due minuti di partita al posto di Vignato.