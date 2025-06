Italia U21, Casadei firma il gol qualificazione! 1-0 alla Slovacchia

L’Italia U21 batte 1-0 la Slovacchia grazie al gol di Cesare Casadei. Gli azzurrini, nella seconda giornata del girone, strappano già la qualificazione.

AVANTI – Nonostante una partita di sofferenza, l’Italia U21 batte i pari età della Slovacchia e si qualificano ai quarti di finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini di Nunziata passano subito in vantaggio al 7′ con Casadei che gela lo stadio di Trnava. Il centrocampista del Torino controlla bene e batte Belko con un diagonale di sinistro. L’Italia però non regge il ritmo e lascia il controllo ai padroni di casa: nella ripresa è la Slovacchia che prova a trovare la via del pareggio, ma al 90′ ci pensa Desplanches a chiudere gli spazi e a tenere il vantaggio. Con la vittoria di questa sera, l’Italia di Nunziata raggiunge la qualificazione ai quarti di finale.