Italia u20 supera il Brasile, tanta Inter presente in campo!

All’esordio nei Mondiali l’Italia under 20 supera il Brasile con il risultato di 3-2. Tanti i giocatori dell’Inter presenti in campo per la Nazionale.

ESORDIO – L’Italia u20 bagna il suo esordio nei Mondiali di categoria con una vittoria di grande prestigio contro il Brasile. La Nazionale supera gli avversari con il risultato di 3-2, tanta Inter presente in campo. Hanno iniziato dal primo minuto Mattia Zanotti, che ha chiuso con un’ammonizione, e Francesco Esposito, bomber della Primavera di questa stagione. Subentrato anche Alessandro Fontanarosa al 71′. Gli Azzurri hanno concluso il primo tempo sul 3-0 grazie alla rete di Matteo Prati e alla doppietta dell’ex Inter Cesare Casadei, autentico protagonista di giornata. Il Brasile si è rifatto vivo nella ripresa, precisamente negli ultimi 20 minuti. La doppietta di Marcos Leonardo ha rimesso in discussione il match, ma non la vittoria finale arrivata per l’Italia, ora a tre punti in classifica insieme alla Nigeria nel girone D.