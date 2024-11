L’Italia torna a sorridere. Per Spalletti tanta crescita e nuovi talenti – CdS

Luciano Spalletti può continuare a sognare con un’Italia rinata. Dai nomi che hanno ripreso la passione, fino alle correzioni tattiche dello stesso CT, spiega il Corriere dello Sport.

ITALIA – Archiviato il percorso deleterio nell’Europeo, l’Italia di Luciano Spalletti sta tornando a brillare. E lo sta facendo con classe e stile. Dopo l’estate buia passata in Germania, adesso il CT azzurro – spiega il Corriere dello Sport – ha trovato più serenità e corretto gli errori emersi nella rassegna continentale. Tonali è tornato a sorrider con il gol a Bruxelles e ha chiuso un cerchio. Oltre a lui però, sono tornati quasi tutti.

Italia, sembrano nomi nuovi… ma sono solo rinati

NOMI – Rispetto alla Svizzera negli ottavi di finale, a Bruxelles c’era lo zoccolo duro dell’Italia. Un fantastico Federico Dimarco, il nostro Roberto Carlos, che era infortunato. Stesso discorso anche per Calafiori che sembra rinato mentre prima era squalificato. Discorso diverso invece per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, con tre gol in sei partite in Nations League, ha passato l’Europeo in panchina. Da settembre in poi invece, Luciano Spalletti ha iniziato a puntare su di lui. Un passo in più per il tecnico degli azzurri che adesso ha più scelte sia tattiche che umane, sottolinea il quotidiano. E questo è sicuramente un punto in più per provare a qualificarsi in anticipo al Mondiale del 2026.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania