Italia-Spagna, ultime di formazione: Barella, Jorginho e Verratti intoccabili

Già domani è vigilia di Italia-Spagna. Il CT Mancini non dovrebbe cambiare la squadra che ha vinto contro il Belgio. Come riporta “Sky Sport”, a centrocampo, inamovibili Barella, Jorginho e Verratti

ANTI SPAGNA − In vista della semifinale di martedì 6 luglio tra Italia e Spagna, valida per Euro 2020, il CT Mancini sembra avere già le idee chiare sull’undici da schierare. Come riporta Peppe Di Stefano di “Sky Sport”, a centrocampo sono intoccabili Nicolò Barella, Jorginho e Marco Verratti. Il giocatore dell’Inter, dopo il grande gol contro il Belgio, ha parlato oggi in conferenza stampa (vedi articolo). In difesa, visto lo sfortunato infortunio di Leonardo Spinazzola, il suo posto dovrebbe essere preso da Emerson Palmieri, mentre sulla corsia di destra Giovanni Di Lorenzo è in vantaggio sul rientrante Alessandro Florenzi. In mezzo, verso la riconferma della coppia bianconera Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini. A completare l’undici, ci pensano Gianluigi Donnarumma in porta e il trio offensivo formato da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Chiesa. Quest’ultimo è in vantaggio su Domenico Berardi.