Italia, nuovo corso con Gattuso! Ecco cosa cambia per l’Inter

Con Gattuso in panchina, l’Italia apre una nuova era. Modulo base 4-3-3, ma attenzione all’ipotesi 3-5-2 per il tecnico calabrese. Bastoni e Barella pilastri, Dimarco rischia solo in un caso.

FUTURO – Il rischio di non qualificarsi al prossimo Mondiale, ha portato una svolta importante in casa azzurra: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Una scelta che punta su carisma, grinta e pragmatismo, con l’obiettivo di ridare identità e intensità alla Nazionale dopo un periodo di risultati altalenanti. Gattuso riparte dalle sue certezze tattiche, in primis quel 4-3-3 che ha segnato gran parte della sua carriera da allenatore. Un modulo dinamico e verticale, che però rischia di penalizzare alcuni interpreti chiave della recente Italia, come Federico Dimarco. L’esterno sinistro dell’Inter, infatti, rende al meglio come quinto di centrocampo o come laterale in una difesa a tre: in una linea a quattro, le sue caratteristiche offensive potrebbero non essere pienamente valorizzate, mettendo a rischio il suo posto da titolare.

Italia, due Inter al centro del progetto

BLOCCO – Diverso il discorso per altri due nerazzurri: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Il centrale mancino è destinato a guidare la difesa azzurra, sia in coppia che in un terzetto, forte della sua esperienza e maturità tecnica. A centrocampo, invece, Barella continuerà a essere il motore dell’Italia, con le sue incursioni, la capacità di cucire gioco e un carisma ormai da leader riconosciuto. Tuttavia, Gattuso non è mai stato un integralista tattico. Se il 4-3-3 non dovesse garantire equilibrio o valorizzare i migliori talenti a disposizione, il nuovo ct potrebbe valutare l’alternativa del 3-5-2, già adottato in passato. In questo caso, sulla corsia sinistra potrebbe ricomporsi il tandem Bastoni–Dimarco, già collaudato e vincente nell’Inter di Simone Inzaghi. Una coppia che garantisce intesa, qualità nei passaggi e pericolosità offensiva grazie alla spinta di Dimarco e ai lanci millimetrici di Bastoni.