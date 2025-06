Italia, vittoria sofferta contro la Moldavia! Bene Frattesi, è uomo-assist

Si chiude con una vittoria l’ultima partita di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Dopo il clamoroso tonfo contro la Norvegia, gli azzurri oggi vincono – soffrendo – 2-0 contro la Moldavia a Reggio Emilia.

VITTORIA – Finisce 2-0 per l’Italia la seconda partita degli azzurri per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Nordamerica. Gli azzurri, dopo un avvio complicato e sottotono, trovano il gol al 40’ con Giacomo Raspadori che dal centro dell’area buca il portiere moldavo e regala il vantaggio agli azzurri. La ripresa parte meglio, con l’Italia che dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio trovano il raddoppio grazie a Cambiaso. 2-0 da manuale del calcio, con cross dalla destra di Frattesi in centro e Cambiaso da posizione centrale mette alle spalle del portiere avversario. Il secondo tempo continua sul vento della prima frazione, con l’Italia che non emoziona e con un pubblico abbastanza silente. Nel finale c’è qualche brivido per Donnarumma bravo a chiudere con esperienza le spiazzate degli attaccanti moldavi. Al triplice fischio sorridono gli azzurri che strappano tre punti d’oro nella corsa alla qualificazione ai prossimi mondiali. Bene anche la prestazione dei nerazzurri, titolati insieme a Frattesi anche Dimarco e Bastoni.