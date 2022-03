Italia, Mancini verso le dimissioni: un ex Inter tra i possibili sostituti – SM

Roberto Mancini potrebbe dimettersi dopo la mancata qualificazione al Mondiale. La decisione, secondo Sportmediaset, sembra essere ormai presa. Tra i possibili sostituti c’è anche un ex allenatore dell’Inter

LE DIMISSIONI – Roberto Mancini potrebbe dire addio alla Nazionale italiana. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sta cercando in tutti i modi di fargli cambiare idea. Il tecnico dovrebbe comunque guidare la squadra fino alla Turchia di martedì per poi salutare il gruppo. Già iniziata la caccia al sostituti e in pole ci sarebbe Fabio Cannavaro con Marcello Lippi come Direttore Tecnico, ma attenzione anche al nome di Andrea Pirlo. In lista anche il tecnico del Milan Stefano Pioli e Claudio Ranieri. L’ex allenatore dell‘Inter potrebbe chiudere la carriera in bellezza.

Fonte: Sportmediaset