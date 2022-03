Italia, Mancini resta? L’ex Inter valuta: possibile ritorno in Premier League

Roberto Mancini dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale 2022 valuta attentamente il suo futuro, se continuare con l’Italia o meno. Intanto per l’ex Inter si potrebbe ripresentare la possibilità di un ritorno in Premier League.

SIRENE INGLESI – Roberto Mancini in queste ore sta valutando il suo futuro. Quel che filtra da Coverciano è che più il tempo passa, e più il Commissario Tecnico della nazionale sia sempre più convinto di restare alla guida della panchina azzurra. Lui ha un contratto che lo lega all’Italia per altri quattro anni, quindi anche questo potrebbe avere un peso importante, con la voglia di ripartire. Ma attenzione però, perché dall’Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile offerta da parte del Newcastle che quest’anno ha cambiato proprietà, e in vista della prossima stagione potrebbe ripartire proprio da Roberto Mancini. Per l’ex allenatore dell’Inter sarebbe un ritorno in Premier League, dopo l’esperienza con il Manchester City.