Italia-Macedonia del Nord, Chiellini ok: per Mancini dal 1′ lui o Bastoni

È il giorno di Italia-Macedonia del Nord. L’unico in casa azzurra per Roberto Mancini è in difesa. Chiellini ha recuperato ma Bastoni è pronto a tallonarlo

DIFESA − Italia-Macedonia del Nord è la prima partita degli azzurri valida per ottenere il pass verso Qatar 2022. Il CT Roberto Mancini dopo aver stilato la lista dei 23 convocati (vedi articolo) sta risolvendo l’ultimo dubbio in difesa. Giorgio Chiellini ha recuperato dal problema fisico ma in vantaggio per prendersi una maglia dal primo minuto è Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter dovrebbe essere affiancato dal romanista Gianluca Mancini. Per Chiellini, attesa in vista (si spera) della seconda partita.