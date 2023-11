Italia-Macedonia del Nord, Bastoni allarma Spalletti: ma in difesa c’è ancora l’Inter! – Sky

La notizia giunta dal ritiro azzurro dell’infortunio di Alessandro Bastoni ha aggiunto un problema a Luciano Spalletti, in emergenza per Italia-Macedonia del Nord. Di seguito alcune probabili scelte di formazione del CT italiano, che comprendono comunque un numero non indifferente di giocatori dell’Inter.

PROVE IN CAMPO – Si avvicina Italia-Macedonia del Nord, in programma venerdì sera per la qualificazione a Euro 2024. Luciano Spalletti, attendendo novità sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, ha a disposizione numerosi giocatori dell’Inter, per la difesa ma non solo. Ecco le novità riportare su Sky Sport 24 da Peppe Di Stefano: «Lo stop di Alessandro Bastoni, per affaticamento al polpaccio destro che verrà valutato meglio nelle prossime ore con la risonanza magnetica, non ci voleva. Il difensore dell’Inter è uno dei pilastri della squadra azzurra. Difficile, praticamente impossibile, averlo in campo per Italia-Macedonia del Nord, anche se fosse solo un affaticamento muscolare. Gli esami daranno un quadro più completo e nitido, intanto l’Inter aspetta alla finestra. Soprattutto considerando che alla ripresa del campionato ci sarà la sfida contro la Juventus. Bastoni è l’ennesimo stop per Spalletti. In difesa la situazione è numericamente allarmante: out anche Calabria, Udogie, Scalvini e Toloi. Non si arrestano, però, le prove di formazione: Gatti favorito su Buongiorno per giocare in difesa insieme ad Acerbi, con Darmian da una parte e Dimarco dall’altra. In mezzo al campo il tridente: Barella, Jorginho e Bonaventura. Davanti Chiesa finalmente disponibile e pronto a chiudere il cerchio con la Macedonia».

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Chiesa, Berardi, Raspadori.