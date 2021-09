Italia-Lituania, cambi a centrocampo. Per Sensi, possibile titolarità − Sky

Italia-Lituania si avvicina. Gli azzurri, dopo il doppio pari contro Bulgaria e Svizzera, sono a caccia della vittoria. In campo, Mancini opterà per qualche cambio. Sensi potrebbe giocare dal primo minuto

FORMAZIONE − Dopo i pareggi contro Bulgaria (1-1) e Svizzera (0-0), l’Italia sarà impegnata mercoledì sera contro la Lituania. Gli azzurri guidano il gruppo C a quota 11 punti, a +4 dalla Svizzera che ha, però, due gare in meno. In vista della terza e ultima partita di questo mese di settembre, il CT Roberto Mancini farà qualche cambio per far rifiatare chi ha giocato due match consecutivi. A centrocampo, con Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti rientrati nelle rispettive squadre (vedi articolo), potrebbe rivedersi in campo Stefano Sensi dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro dovrebbe rilevare Jorginho; mentre Nicolò Barella sarà sostituito da Matteo Pessina. A chiudere la linea a tre uno tra Manuel Locatelli o Bryan Cristante. In avanti, dubbi per il Mancio che domani in conferenza stampa romperà gli indugi sulla decisione di inserire un attaccante leggero con Moise Kean, Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa o più pesante con l’inserimento di Gianluca Scamacca.