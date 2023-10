È Ital-Inter anche in Under 21 (5). Zanotti futuro alla Dimarco? − TS

Non solo l’Ital-Inter in Nazionale maggiore, ma anche in Under 21. Sono cinque i giocatori di proprietà nerazzurra chiamati da Nunziata, occhi su Zanotti

TANTA INTER − Dalla Nazionale Maggiore a quella Under 21, l’Ital-Inter è ormai una certezza. Mancini, Spalletti e ora anche Carmine Nunziata, neo CT degli azzurrini, si affida al blocco di proprietà meneghina per ottenere risultati. Sono in cinque i giocatori di origine e appartenenza nerazzurra: Mattia Zanotti, Gaetano Pio Oristanio (oggi in prestito al Cagliari), Sebastiano Esposito (in prestito alla Sampdoria), Francesco Pio Esposito (prestito allo Spezia) e Giovanni Fabbian (in prestito al Bologna). Senza considerare gli ex interisti Casadei e Pirola. Occhi in particolare su Zanotti, titolarissimo al San Gallo in Svizzera. Il club milanese lo ha ceduto in prestito in estate per farlo crescere e giocare. Per lui si prospetta un futuro alla Federico Dimarco. Con una differenza? Non è mancino. E a destra l’Inter ha bisogno di alternative giovani, visto che le riserve di Dumfries sono i già chilometrati Cuadrado e Darmian.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati