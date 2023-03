Italia-Inghilterra, Barella il peggiore! Sufficienza per Acerbi: le pagelle – CdS

L’Italia di Mancini ha perso la prima partita delle qualificazioni ad Euro 2024. Al “Maradona” a trionfare è l’Inghilterra per 1-2. Non positiva, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la prestazione di Barella

PAGELLE – L’Italia esce sconfitta dalla prima sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Al “Diego Maradona” è l’Inghilterra ad imporsi per 1-2. In campo, per gli azzurri, due calciatori dell’Inter. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Acerbi, schierato al centro della difesa, si esibisce in una prestazione sufficiente: nel primo si lancia in varie azioni individuali, che però sbilanciano la squadra e creando voragini in difesa. Meglio nella ripresa, voto 6. Male invece Barella: secondo il quotidiano il centrocampista nerazzurro è il peggiore in campo, con una prestazione poco lucida e che non riesce ad incidere, voto 4,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano