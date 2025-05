In Italia gufano l’Inter e a Marsiglia il Psg: è caccia di maglie interiste

Il prossimo 31 maggio l’Italia si dividerà tra i gufi anti Inter e quelli che tiferanno la Beneamata nella finale di Champions League. A Marsiglia, invece, solo un grido: forza Inter. Boom di vendite di maglie nerazzurre.

SARÀ ANCHE LA PARTITA DEI GUFI – Cresce l’attesa per la finalissima di Champions League tra Psg e Inter. Da domani inizierà ufficialmente l’avvicinamento della Beneamata alla seconda finale degli ultimi tre anni. Ci sarà il media open day della Uefa, dove parleranno allenatore e giocatori, in vista di questo storico traguardo. Sabato 31 maggio l’Italia si dividerà: da un lato ci saranno i cosiddetti “gufi“, che tiferanno contro l’Inter e a favore del Psg, dall’altro, coloro, che invece daranno manforte alla squadra di Simone Inzaghi. Ovviamente, i tifosi della Juventus e del Milan non potranno che diventare parigini per una notte. A Marsiglia, l’esatto contrario.

BOOM DI VENDITE – I tifosi del Marsiglia, rivali del Psg, invece tiferanno Inter sabato 31. Infatti, come riferisce anche Sport Mediaset, diversi negozi che si occupano della vendita di maglie da calcio, sono stati presi d’assalto da migliaia di tifosi marsigliesi, che hanno avviato una vera e propria a caccia di maglie nerazzurre. Il commento di un venditore è diventato virale: «È una follia, tutti vogliono la maglia nerazzurra. Durante tutto l’anno non ho mai avuto richieste, nessuno vuole la maglia dell’Inter qui. Ora sono magicamente diventati tutti interisti. Speriamo che vincano davvero i nerazzurri. Nessun marsigliese vuole che il Psg vinca la Champions».