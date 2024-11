Italia-Francia, tante insufficienze. Anche tre dell’Inter – TS

In Italia-Francia tutto ciò che può andare male alla squadra di Luciano Spalletti va particolarmente male. Le pagelle di Tuttosport riassumono la serata: tre insufficienze in casa Inter.

INSUFFICIENTI – Un passo indietro enorme per l’Italia di Luciano Spalletti, che perde malamente a San Siro contro la Francia con il risultato di 3-1. Una doppietta di Adrien Rabiot e il gol di Lucas Digne stendono gli azzurri e gli tolgono il primo posto della Lega A di UEFA Nations League. Tanti bocciati tra le fila della squadra di casa: il primo è Guglielmo Vicario con un 5, poco reattivo sulla punizione del terzino ex Roma. Seguono Manuel Locatelli e Mateo Retegui con lo stesso voto. Uno si perde Rabiot, l’altro è un fantasma in campo.

INTER – In casa nerazzurra non ci sono segnali eccelsi sulle pagelle. Nicolò Barella non si adatta al meglio al ruolo da trequartista e prende 5.5, stesso voto per Alessandro Bastoni nonostante sia l’unico difensore a non avere colpe sui gol avversari. Davide Frattesi segue i compagni, prestazione opaca tolto l’inserimento che ha messo in confusione la difesa della Francia sul gol di Andrea Cambiaso. L’unica sufficienza è il 6 di Federico Dimarco, arrivato grazie al cioccolatino per l’unica rete azzurra della serata. Dall’altra parte Marcus Thuram chiude con un 6.5.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino