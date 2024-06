Italia, Barella sorride. Spalletti non rischia e aspetta

L’Italia e l’Inter sperano in un recupero lampo di Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro lavora per accorciare i tempi ed essere subito disponibile all’esordio degli Europei in Germania.

POSITIVO – Con gli Europei alle porte, in casa Inter si guarda con apprensione alla situazione di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana è pronto a scendere in campo al debutto contro l’Albania nella prima partita di Euro2024. Spalletti ha ricevuto l’ok da parte dello staff medico dopo i controlli di rito, con Barella che si sente pronto a dire la sua in Germania e provare a difendere il titolo vinto nel 2021. Nella risonanza magnetica di controllo che ha fatto non sono emersi lesioni muscolari se non qualche fastidio a una vecchia cicatrice.

Spalletti chiama, Barella risponde

ASSENZA – Se Luciano Spalletti spera di contare su di lui all’esordio dell’Europeo, nell’amichevole di questa sera contro la Bosnia Erzegovina, Nicolò Barella resterà in dispare. Il centrocampista dell’Inter sarà risparmiato così da potersi riprendere ed essere riposato quando inizierà la rassegna continentale. Nessuno, compreso lo staff medico azzurro, vuole rischiare le qualità di Nicolò Barella per una partita che sarà solo l’antipasto e la prova generale prima di volare per la Germania dove ci sarà un Europeo da difendere e provare a vincere nonostante i pronostici portino l’Italia indietro nelle scelte.