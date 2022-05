Italia-Argentina, piccola rimpatriata Inter: Inzaghi guarda e scongiura guai

Mercoledì 1 giugno è in programma Italia-Argentina. Inter presente sia lato azzurro che lato sudamericano. Anche Inzaghi a guardare il match con le dita incrociate

INTERISTI A CONFRONTO − Poco meno di 48 ore e l’Italia scenderà in campo per la sfida della festa parziale contro l’Argentina. I campioni d’Europa contro i campioni del Sudamerica a Wembley. Parziale per il semplice motivo legato alla mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali in Qatar. Italia-Argentina vedrà in campo anche parecchia Inter, tre lato azzurro (Bastoni, Dimarco e Barella), due lato albiceleste (Lautaro Martinez e Correa) senza dimenticare Paulo Dybala. Piccola rimpatriata dunque per alcuni giocatori dell’Inter che si giocheranno uno contro l’altro la possibilità di alzare il terzo trofeo stagionale tra club e Nazionale. Dei cinque/sei, Barella e Lautaro Martinez sono quasi sicuri di scendere in campo dal primo minuto. A guardare con curiosità anche Simone Inzaghi che starà con le dita incrociate per scongiurare qualche intoppo male augurante.