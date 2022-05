Italia-Argentina, la probabile formazione di Mancini: uno dell’Inter

Italia-Argentina è la finalissima in programma domani a Wembley alle 20:45. Roberto Mancini scioglie gran parte dei dubbi di formazione. In campo ci sarà uno dell’Inter.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Italia vuole rialzare la testa, quale modo migliore se non ripartire da dove tutto è “iniziato”, con la conquista dell’Europeo la scorsa estate. A Wembley, difatti, si gioca la finalissima tra Italia e Argentina. Pochi dubbi di formazione per Roberto Mancini, che torna a schierare Andrea Belotti da titolare. In campo uno solo dell’Inter, cioè Nicolò Barella. In difesa spazio alla coppia bianconera: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, per quest’ultimo sarà l’ultima partita con gli azzurri. A centrocampo assente Marco Verratti, che ha lavorato ancora a parte, al suo posto ci sarà Pessina.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia contro l’Argentina (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.