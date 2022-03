Italia, apertura della FIGC al tesseramento dei giovani ucraini: atto d’urgenza

Italia più attiva che mai per aiutare la popolazione ucraina in tempi di guerra, anche a livello calcistico. E in particolare giovanile. La FIGC, attraverso un atto d’urgenza firmato dal Presidente Gravina, è pronta ad accogliere in Italia i giovani ucraini in fuga dal proprio Paese. Di seguito la nota federale ufficiale firmata Gravina

ATTO D’URGENZA – “La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) apre al tesseramento dei giovani ucraini in fuga dalla guerra. Con un atto d’urgenza, oggi il Presidente Federale Gabriele Gravina ha stabilito che i minori provenienti dall’Ucraina potranno essere tesserati. In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico. Fino alla fine di questa stagione sportiva. La FIGC si fa carico anche degli oneri previsti per il tesseramento e della copertura assicurativa. Questo provvedimento fa seguito alle numerose iniziative messe in campo dal calcio italiano in favore della pace. E ha lo scopo di mostrare vicinanza concreta al popolo ucraino, così duramente colpito dal conflitto in atto nel proprio Paese. Sono diverse, infatti, le richieste pervenute negli ultimi giorni di ragazze e ragazzi che, in fuga dalla guerra, hanno trovato accoglienza in Italia secondo le modalità prescritte dalla normativa statale”.

Fonte: Sito Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio [FIGC.it]