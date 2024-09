Israele-Italia, i tre dell’Inter super: ma uno di più! Le pagelle – CdS

Israele-Italia è finita 1-2, seconda vittoria di fila per gli azzurri in Nations League. Partita molto positiva dei tre giocatori dell’Inter convocati. Le pagelle del Corriere dello Sport.

PAGELLE – Israele-Italia è terminata 1-2 e gli azzurri hanno conquistato la seconda vittoria di fila in Nations League. Due vittorie su due e sei punti (con tanto di primo posto) messi in cascina per chiudere al meglio questi impegni di settembre. Molto bene i tre giocatori dell’Inter, che hanno giocato tutti e tre dal primo minuto. A Budapest, gli azzurri vincono con autorità e lo fanno ancora una volta grazie al gol di Davide Frattesi. Per lui il voto più alto: 7,5. Settima rete in Nazionale, la sesta sotto l’egida di Luciano Spalletti. Capocannoniere! Bene anche gli altri due nerazzurri.

Israele-Italia, pagelle: Frattesi il migliore ma bene anche gli altri due

CHIUSURA CON L’ASSIST – Oltre a Frattesi, l’Inter è stata rappresentata sia con la Francia che ieri da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Il primo si è preso un ottimo 6,5. Quanto a Dimarco, chiude in bellezza questo settembre con l’Italia: dopo l’eurogol contro la Francia a Parigi, arriva l’assist al bacio per il gol di Frattesi. Meritato 7 in pagella per l’esterno mancino, che all’Inter, insieme ad altri, ha avuto una crescita (economicamente parlando) esorbitante. I prossimi incontri dell’Italia saranno contro Belgio a Roma e nuovamente Israele a Udine.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna