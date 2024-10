Israele-Francia, le formazioni ufficiali: Thuram parte dalla panchina!

Israele-Francia è in programma per le ore 20:45 allo stadio neutrale della Bozsik Aréna di Budapest. Il match è valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League.

RECUPERATO AL MASSIMO – Serata di UEFA Nations League, con la seconda giornata delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. Tanta Inter questa sera in campo. Non fa eccezione Turchia-Islanda, valevole per la Lega B della competizione. La curiosità, chiaramente, è tutta su Marcus Thuram, autentico mattatore dell’inizio di stagione a tinte nerazzurre. Il francese non sarà titolare a causa dei problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Israele-Francia, le formazioni ufficiali:

Israele: 18 Glazer; 5 Nachmias, 5 Baltaxa, 2 Feingold; 11 Abada, 16 Abu Fhani, 6 Ghandelman, 10 Aziza, 15 Gloukh; 9 Baribo, 21 Jaber.

A disposizione: Keouf, Gherafi, Shlomo, Safur, D. Peretz, Leidner, Khalaili, Kanichowsky, Biton, E. Peterz, Azoulay, Gropper.

Allenatore: Ran Ben Simon

Francia: 16 Maignan; 5 Koundé, 15 Konaté, 17 Saliba, 22 Theo Hernandez, 6 Camavinga, 8 Tchouameni; 10 Nkunku, 11 Olise, 7 Dembele; Kolo Muani.

A disposizione: Samba, Areola, Clauss, Digne, Badé, Thuram, Guendouzi, Zaire-Emery, Fofana, Barcola, Fofana.

Allenatore: Didier Deschamps.