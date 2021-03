Isla: «In Cile nessuno come Vidal. Vorrebbe venire al Flamengo»

Mauricio Isla, conoscenza del calcio italiano, ha parlato dell’ex compagno di squadra e di nazionale Arturo Vidal. A ESPN Brazil, l’ex Udinese ora al Flamengo ha elogiato il centrocampista dell’Inter, confessando anche la sua voglia di giocare un giorno proprio in Brasile.

PROSSIMA DESTINAZIONE? – Secondo Mauricio Isla, la prossima destinazione di Arturo Vidal potrebbe essere il Brasile. L’esterno cileno ha infatti parlato in questi termini del centrocampista dell’Inter: «Mi ha detto che gli piace il Flamengo, gli piacciono i tifosi e il Brasile. Io sempre detto che ci sono tre giocatori a rappresentare il Cile da tempo: Arturo, Alexis (Sanchez, ndr) e Claudio Bravo. Sono i migliori. Quello che fa Arturo è fantastico. Noi abbiamo giocato insieme anche alla Juventus. In Cile non ho visto nessuno come lui. Ha avuto problemi fuori dal campo nella sua carriera, ma non l’ho mai visto portarli dentro al campo. È un giocatore che può avere un problema personale, ma scendere in campo segnare ed essere il migliore. Venire al Flamengo sarebbe il coronamento della sua grandissima carriera».