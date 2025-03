Isaksen ‘dimentica’ l’Inter: «Vittoria col Milan serviva dopo le ultime tre»

Isaksen dopo aver perso la sfida con l’Inter, ritrova la vittoria a San Siro contro il Milan. In un’intervista realizzata da Sportmediaset analizza il momento della squadra biancoceleste.

VITTORIA RITROVATA – Gustav Isaksen dopo la vittoria col Milan analizza così il momento della Lazio: «Era importante vincere, per noi conta molto. Non abbiamo vinto le ultime tre partite e quindi per noi era importante. Ora arrivano sfide difficili anche in campo europeo, siamo in fiducia».