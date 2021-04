Irrati: «Challenge per chiamare il VAR? Ogni idea ben accetta»

Massimiliano Irrati, arbitro di Serie A e internazionale, è considerato uno dei migliori al VAR. E apre ad una novità per il futuro. Ecco le sue parole ospite a Rai 2 per “La Domenica Sportiva”.

NOVITÀ AL VAR – Il VAR è sempre sotto l’occhio del ciclone. Gli stessi addetti ai lavori si polarizzano tra chi lo ritiene poco efficace se non inutile, e chi vorrebbe potenziarlo. Massimiliano Irrati è uno dei massimi esperti del ruolo di Video Assistant Referee, a cui viene spesso designato. E non esclude la possibilità di inserire il challenge, ossia la possibilità per gli allenatori di chiedere l’intervento del VAR a chiamata. Ecco le sue parole: «Sicuramente è un qualcosa che è già stato preso in considerazione da tempo. Le istituzioni lo hanno già esaminato. Sicuramente possono esserci delle criticità rispetto ad altri sport, senza dubbio. Il VAR e l’arbitro vanno sempre a decidere su situazioni soggettive, discrezionali. Quindi non è sempre facile creare un challenge dove confrontarsi con un tecnico. Il VAR esiste da poco tempo, quindi gli eventuali sviluppi futuri sono inimmaginabili. Ogni idea è ben accetta se può essere utile a sviluppare lo strumento».