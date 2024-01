Iran di Taremi avanti in Coppa d’Asia! Battuta la Siria ai rigori

L’Iran di Taremi, impegnato in Coppa d’Asia, ha sfidato la Siria agli ottavi di finale. L’attaccante del Porto, ormai a un passo dal trasferimento all’Inter, ha prima sbloccato il match e poi si è fatto espellere. La partita non si è sbloccata nemmeno ai supplementari e si è dunque decisa ai rigori:

PASS STACCATO – L’Iran di Mehdi Taremi ha sfidato la Siria agli ottavi di finale di Coppa d’Asia. Il futuro attaccante dell’Inter ha prima sbloccato il match, siglando un gol dagli undici metri al 34′ e poi al 90′ ha rimediato un’espulsione per doppio giallo (uno per simulazione). Alla rete di Taremi ha replicato Omar Khrbin al 62’, sempre dal dischetto. La partita non si sblocca nemmeno ai supplementari, nonostante l’Iran avesse un uomo in meno, decidendosi dunque ai calci di rigore. Vince l’Iran 5-3, quindi Taremi va avanti in Coppa d’Asia ma ai quarti di finale non ci sarà.