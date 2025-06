Iran-Corea del Nord, Taremi in campo con delle scarpe speciali: c’entra l’Inter!

In Iran-Corea del Nord non manca la presenza di Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, dal primo minuto. Il calciatore iraniano ha deciso di indossare delle scarpe speciali proprio… a tema nerazzurro.

LA SFIDA – Iran-Corea del Nord è appena iniziata. Tra i titolari della squadra casalinga vi è anche Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter che non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto nella sua prima stagione in nerazzurro. Il calciatore nerazzurro, per l’occasione, ha deciso di indossare le scarpe che aveva scelto per la finale di Champions League tra Inter e PSG. Come riferito dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, ciò è stato il frutto di una precisa volontà del giocatore dei meneghini, il quale si è evidentemente rammaricato per non aver potuto indossarle nell’amara finale persa contro il PSG per 0-5.

IRAN-COREA DEL NORD, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Iran (4-4-2): Hossein Hosseini (GK), Omid Noorafkan, Mohammadmehdi Mohebi, Saman Ghoddos, Aref Aghasi, Aria Yousefi, Ali Nemati, Saeid Ezatolahi, Mehdi Taremi, Mehdi Hashemnejad, Amirmohammad Razaghinia.

A disposizione: Beiranvand, Niazmand, Mohammad Amin Hazbavi, Poural­iganji, Hardani, Cheshmi, Moharrami, Ghorbani, Hosseinnejad, Alipour, Moghanlou, Hosseinzadeh.

Allenatore: Amir Ghalonei.

Corea del Nord (4-4-2): Ju-Hyok Kang (GK), Jin-Hyuk Kim, Kuk-Chol Jang, Chung-Song Paek, Sung-Hye Kim, Tam Kye, Yu-Song Kim, Myong-Song Ra, Il-Song Ri, Jo-Guk Ri, Kwang-Hun Pak.

A disposizione: Kil-ryong Hong, Kwang-jun Yu, Kum-song Jong, Choe Ryong Il, Kuk-chol Kang, Rum Chol, Hwi-Nam, Kuk Choe, Kwang-Nam, Kuk-jin Kim, Han Chung Guk, Ryang Kwang Myong.

Allenatore: Yong-Nam Sim.