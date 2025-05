Ipotesi spareggio Inter-Napoli, ci sono due nodi: data e stadio! – CdS

La Lega Serie A mantiene in forte considerazione l’ipotesi spareggio scudetto tra Inter e Napoli. Ma deve ovviare a due nodi: la data e anche lo stadio. Il Corriere dello Sport spiega la faccenda.

LA SITUAZIONE – Gli orari della trentasettesima giornata di Serie A sono usciti nella giornata di ieri e com’era prevedibile tutte le partite, eccetto Genoa-Atalanta, si giocheranno domenica sera alle 20.45. Per la trentottesima e ultima giornata, invece, bisognerà aspettare lunedì. La Lega Serie A studia il da farsi in caso di spareggio scudetto tra Inter e Napoli, ipotesi che potrebbe verificarsi nel caso in cui le due squadre, al termine dell’ultimo turno di campionato, finissero con gli stessi punti in classifica. Ovviamente, se domenica il Napoli dovesse vincere a Parma e l’Inter perdere con la Lazio, gli azzurri conquisterebbero lo scudetto annullando qualsiasi altro tipo di scenario.

L’eventuale spareggio scudetto Inter-Napoli tra i problemi

GIORNI E STADIO – Per calendarizzare l’eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli, c’è prima da decidere le date della trentottesima giornata. Come scrive il Corriere dello Sport, ci sono due date da prendere in considerazione: mercoledì 21 maggio e giovedì 22. In modo tale da inserire l’eventuale spareggio sabato 24 o domenica 25. L’Inter preferirebbe come calendarizzazione di Como-Inter e Napoli-Cagliari mercoledì 21, in maniera tale da giocare l’eventuale spareggio il sabato. Così facendo avrebbe gli stessi giorni di riposo del PSG (per la finale di Champions League), visto che i parigini sabato 24 giocheranno la finale di Coppa di Francia con il Reims. Il Napoli ragiona su giovedì 22. Altro nodo è lo stadio. La classifica vorrebbe che per differenza reti l’ipotetico spareggio si giocherebbe a San Siro, ma per motivi di ordine pubblico è previsto che il Viminale sposti la sede all’Olimpico di Roma. Ma qui sorge un altro problema: nell’eventuale weekend spareggio ci sarebbe anche Lazio-Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno