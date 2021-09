Inzaghi vuole gli ottavi di finale con l’Inter: non succede da 10 anni – TS

Inzaghi dopo il pari archiviato contro la Sampdoria chiede concentrazione in vista dell’esordio in UEFA Champions League. Il tecnico vuole gli ottavi di finale, che all’Inter non arrivano da ben dieci anni.

OTTAVI DI FINALE – Inzaghi all’esordio in UEFA Champions League con l’Inter chiede concentrazione e vuole quantomeno ripetere quanto fatto con la Lazio la scorsa stagione, cioè superare la fase a gironi. Con la Lazio il tecnico piacentino riuscì a superare un girone con Borussia Dortmund, Zenit e Club Bruges, costretto poi ad uscire agli ottavi contro il Bayern Monaco. All’Inter non succede da ben dieci anni esatti: allora, nell’autunno del 2011, lo fece da prima in classifica nonostante la sconfitta all’esordio contro il Trabzonspor con Gasperini in panchina.

Fonte: TuttoSport