Inzaghi, Verona-Inter gli regala la 100ª panchina! Ne sorpassa due! – TS

In Verona-Inter (vedi formazione) Inzaghi siederà sulla panchina nerazzurra per la centesima volta. TuttoSport racconta quale record eguaglierà quest’anno l’allenatore dell’Inter.

PRESENZE – Per Simone Inzaghi Verona-Inter non sarà solo una sfida importante per la lotta al posto in Champions League ma anche per un altro dato. L’allenatore dell’Inter, infatti, questa sera siederà sulla panchina nerazzurra per la 100 voltaª. Inzaghi, dunque, spera di celebrare questo traguardo con una bella vittoria della sua squadra. L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che, a fine stagione, il tecnico interista avrà eguagliato il numero di presenze in nerazzurro di José Mourinho (108). E potrebbe, addirittura, superarlo se riuscisse a condurre la sua Inter in finale di Champions League. Soprasso certo, invece, su Antonio Conte, che ha lasciato il club milanese dopo 102 presenze e su Giovanni Invernizzi, fermatosi a quota 107. Tutti questi allenatori, però, hanno vinto lo scudetto con l’Inter. Cosa che, invece, non accade a Inzaghi, ancora in corsa in tutte le competizioni ma in lotta in campionato “solo” per il quarto posto.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino