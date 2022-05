Inzaghi, un’indicazione: l’Inter deve pensare a sé e non al Milan – CdS

L’Inter quest’oggi è di scena a Udine dove, alle 18, affronterà l’Udinese di Cioffi. I nerazzurri scenderanno in campo dopo il Milan e ieri, in conferenza, Simone Inzaghi ha lasciato intendere come il percorso dei rossoneri non sia da prendere in considerazione.

FOCUS – L’Inter deve tornare a vincere dopo il ko di Bologna nel recupero della 20′ giornata e deve farlo da oggi contro l’Udinese. I nerazzurri hanno solo la vittoria come risultato da qui alla fine per sognare ancora lo scudetto anche se il destino non dipende solo da loro. Il Milan infatti è avanti di due punti e ha possibilità di laurearsi campione con 10 punti, ma Inzaghi, ieri in conferenza, precisa come questo non sia da considerare. «Non voglio però che qualcuno pensi al Milan e a dove i nostri avversari potrebbero perdere punti: il mio staff e io ci concentriamo sulle cose nelle quali possiamo incidere». Considerando che oggi l’Inter gioca dopo il Milan, l’idea che Inzaghi ha è chiarissima.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti