Inzaghi, turnover difficile tra Atalanta e Shakhtar Donetsk per 4 pilastri – TS

Secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, Simone Inzaghi all’Inter ha già individuato quattro titolarissimi di cui difficilmente farà a meno, anche contro Atalanta e Shakhtar Donetsk.

PILASTRI – L’undici titolare scelto da Simone Inzaghi è già noto da tempo, con il suo fedelissimo 3-5-2 e una colonna centrale che vede il trio Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Calhanoglu, Brozovic e Barella a centrocampo, e in attacco Lautaro Martinez con Edin Dzeko. Di questi, Inzaghi ha già individuato quattro titolarissimi di cui difficilmente farà a meno nel corso di questa stagione. Parliamo di Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sono quelli che all’Inter hanno giocato più minuti nel corso di questa stagione, e difficilmente il tecnico riuscirà a farne a meno, soprattutto in un periodo di partite ravvicinate come in questo momento, con Atalanta e Shakhtar Donetsk alle porte.

Fonte: TuttoSport