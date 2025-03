Inzaghi, dal “treble” ai ricavi con l’Inter! Il prossimo traguardo – TS

Simone Inzaghi nella conferenza stampa post-partita di Feyenoord-Inter ha indicato il “treble”. L’allenatore indica la via dopo un percorso fatto di successi. Il pezzo da Tuttosport.

TRAGUARDI – Simone Inzaghi in conferenza stampa al de Kuip dopo la vittoria della sua Inter contro il Feyenoord ha indicato con le dita della mano il tre, in riferimento al “treble”. Non è un modo per vantarsi, ma semplicemente la rappresentazione dell’idea dell’allenatore per la sua squadra. C’è ambizione dietro il gesto del piacentino, che non si nasconde da tempo sui traguardi che vuole raggiungere il club. Inzaghi vuole vincere dappertutto e provarci in qualsiasi competizione: dalla Coppa Italia, dove ci saranno semifinali con il Milan, fino al campionato e alla Champions League.

Inzaghi, i ricavi garantiti dalla Champions League per l’Inter!

INCASSI – A settembre del 2022 Inzaghi disse: «Dove alleno io aumentano i ricavi e si vincono trofei». La realtà è vicina a quella che ha raccontato l’allenatore, che portando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League regalerebbe ad Oaktree un centinaio di milioni di euro. Non solo per il fattore economico, ma anche per questo. Tornare tra le prime otto d’Europa garantirebbe anche un forte potere attrattivo agli occhi di altri calciatori.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino