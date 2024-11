Inzaghi torna e ritrova i primi Nazionali: allenamento verso Verona-Inter!

Iniziano a tornare in casa nerazzurra alcuni Nazionali, insieme a Simone Inzaghi assente per un giorno ad Appiano Gentile. Oggi un nuovo allenamento in vista di Verona-Inter.

RIENTRI – La sosta per le Nazionali sta per concludersi ma intanto Appiano Gentile inizia già a ripopolarsi. I nerazzurri si addentrano sempre più nelle logiche di Verona-Inter, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00. Sarà proprio la sfida allo Stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ ad inaugurare la tredicesima giornata, in un’anticipo inusuale per la squadra di Simone Inzaghi. Proprio legati a quest’ultimo sono gli aggiornamenti che arrivano dalla Pinetina, dove ieri era assente il tecnico nerazzurro.

Verona-Inter, da Inzaghi ai Nazionali: ecco chi torna oggi

NUOVO ALLENAMENTO – Dopo una giornata di stop dagli allenamenti per via di una leggera forma influenzale, mister Inzaghi quest’oggi tornerà regolarmente alla guida dei suoi uomini nella sessione di lavoro fissata nel pomeriggio. Insieme al tecnico nerazzurro, intento a preparare Verona-Inter, tornano ad Appiano Gentile anche i primi Nazionali. Inzaghi, che ieri si è gustato da casa la notizia del rientro in gruppo di Carlos Augusto, quest’oggi riabbraccia giocatori importantissimi in vista del prossimo match di campionato. Prenderanno parte all’allenamento pomeridiano, infatti, gli italiani Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Federico Dimarco. Ma anche gli avversari degli azzurri nell’ultima sfida di Nations League, ovvero i francesi Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Torna ad allenarsi in vista di Verona-Inter anche Marko Arnautovic. Nei prossimi giorni, poi, il rientro scaglionato degli altri Nazionali. Su tutti grande attesa per quello di Hakan Calhanoglu, che dovrà sottoporsi ad ulteriori esami dopo quelli fatti in Turchia.