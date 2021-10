Inzaghi torna all’Olimpico, lungo abbraccio con i tifosi laziali – CdS

Inzaghi sfida la Lazio e il ritorno da ex all’Olimpico si trasforma in un lunghissimo abbraccio per il tecnico piacentino. Il ritorno di Simone Inzaghi raccontato dal Corriere dello Sport.

DA EX – Inzaghi rientra all’Olimpico, da avversario, dopo ben 22 anni vissuti da laziale. La Nord biancoceleste e quasi tutti i venticinquemila laziali hanno accolto Simone riservandogli uno di quei ricevimenti dedicati alle leggende. Per Inzaghi ieri si sono uditi tantissimi applausi e solo qualche fischio – prevedibile -. Il tecnico è entrato in campo ieri alle 17:47, e si è incamminato subito verso la Nord, dove è stato accolto dai capi ultras che gli hanno consegnato una targa ricordo con incisa la scritta “1999-2021”, Simone ha risposto salutando.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone