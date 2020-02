Inzaghi, testa Lazio subito all-Inter: no dubbio su Correa o Caicedo

Domenica alle 20.45 si giocherà lo scontro diretto per il vertice tra la Lazio guidata da Simone Inzaghi e l’Inter di Conte. Siamo solo a lunedì, ma arrivano le prime indicazioni di formazione

SICUREZZE – Secondo quanto riportato da Matteo Petrucci di “Sky Sport”, nonostante il rientro ieri dopo l’infortunio Joaquin Correa non dovrebbe partire dal primo minuto nel match tra Inter e Lazio. In questo momento è infatti difficile per Simone Inzaghi separare una coppia che funziona così bene come quella composta tra Ciro Immobile e Felipe Caicedo.