Inzaghi tanti auguri: nel giorno di Parma-Inter il ‘Demone’ fa gli anni

Buon compleanno a mister Simone Inzaghi, che proprio nel giorno di Parma-Inter compie gli anni. L’Inter celebra il mister e anche la nostra redazione si aggiunge nel fare gli auguri.

TANTI AUGURI – Buon compleanno a Simone Inzaghi, che oggi festeggia 49 anni. Nato a Piacenza il 5 aprile 1976, il tecnico nerazzurro è alla sua quarta stagione sulla panchina dell’Inter. Un’esperienza ricca di emozioni indescrivibili e successi, arrivati grazie a tanto impegno e duro lavoro quotidiano. Grazie alla sua passione e dedizione Inzaghi è riuscito a guidare la squadra alla vittoria di sei trofei: tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e l’indimenticabile Scudetto della Seconda Stella conquistato nella scorsa stagione. Risultati decisamente positivi, raggiunti grazie a uno stile di gioco spettacolare ed efficace, diventato marchio di fabbrica della formazione nerazzurra. Nel giorno del suo 49° compleanno Simone Inzaghi riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter!

Inzaghi si aspetta il regalo più bello in Parma-Inter

REGALO – Proprio oggi l’Inter gioca a Parma, nella partita valida per la trentunesima giornata di campionato, e mister Simone Inzaghi, ribattezzato “Il Demone” dai propri tifosi, spegne quarantanove candeline. Ovviamente il regalo più grande sarebbe una vittoria sull’insidioso campo dell’Ennio Tardini, dove nel tardo pomeriggio la Beneamata scenderà in campo per confermare il proprio primato in classifica.