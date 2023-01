Inzaghi, Supercoppa risposta alle critiche! Inter in corsa su tre fronti – TS

Simone Inzaghi ha conquistato il suo terzo trofeo da allenatore dell’Inter. L’ennesima risposta, secondo Tuttosport, alle troppe critiche. Il club nerazzurro è ancora in corsa su tutti i fronti

CRITICHE – . Simone Inzaghi, dopo la vittoria della Supercoppa, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport al tecnico inizia a dare fastidio il fatto di non essere considerato un allenatore top. In questa stagione in particolare, dopo un inizio stentato, ha saputo rilanciarsi in Champions League, conquistando la qualificazione agli ottavi in un girone complicatissimo e rilanciandosi in campionato, dove arriva da sei vittorie nelle ultime sette partite, compresa quella sul Napoli capolista. Ciliegina la Supercoppa Italiana conquistata a Riyad nel Derby contro il Milan. I nerazzurri sono in corsa su tre fronti e, con un Lukaku e un Brozovic in più, il tecnico conta di tenere accesa anche la fiammella scudetto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino