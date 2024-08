Inzaghi: «Studiamo l’Inter perché è incredibile! Onore a Simone»

Filippo Inzaghi dopo l’amichevole Pisa-Inter terminata sul punteggio di 1-1 contro il fratello Simone, su Sky Sport ha analizzato la sfida e si è complimentato con i Campioni d’Italia.

UNA MACCHIA – Filippo Inzaghi parla dell’amichevole ma è rammaricato per l’infortunio del suo giocatore: «È solo una partita di inizio agosto, però mi è piaciuto lo spirito al di là del risultato. Anche se la serata è in parte rovinata per l’infortunio di Esteves, che per noi è grave. Ci teniamo quanto di buono visto contro i Campioni d’Italia chiaramente rimaneggiati. Da lunedì comincerà a contare veramente in Coppa Italia. L’obiettivo è quello di rendere la squadra al massimo. La tifoseria e il club merita di arrivare tra le prime 8, questo è l’anno zero per creare le basi per il futuro e arrivare dove sognare. Andiamo step dopo step senza chiacchierare troppo, serviranno i fatti. Abbiamo la fortuna di avere una società forte e un tifo molto importante per la Serie B».

I complimenti all’Inter e soprattutto al fratello

DERBY TRA FRATELLI – Filippo Inzaghi si complimenta con il fratello ed esalta i nerazzurri: «Parlato con mio fratello? L’Inter è motivo di studio per noi allenatori perché per come li fa giocare è qualcosa di incredibile, vederli dal campo è impressionante. Onore a Simone e all’Inter, dico grazie a loro per essere stati qui, è motivo di grande soddisfazione per noi e i tifosi. Gli auguro di fare bene, lui è uno degli allenatori migliori d’Europa e se l’è meritato con il lavoro».