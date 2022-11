Inzaghi studia le contromisure Inter: un rimedio durante la sosta – CdS

Inzaghi ha cinquanta giorni davanti a sé per rendere l’Inter pronta all’appuntamento contro il Napoli del 4 gennaio. Secondo il Corriere dello Sport in questo periodo di preparazione l’accento sarà messo su un problema in particolare.

ANALIZZARE GLI ERRORI – L’Inter va alla sosta con 30 punti in classifica, a -11 dal Napoli capolista. Sono le cinque sconfitte, tutte in scontri diretti, a pesare sul distacco dai partenopei prossimi avversari il 4 gennaio. Il difetto, evidenziato dal Corriere dello Sport, continua a essere legato ai gol subiti in trasferta. Anche domenica ne sono arrivati due, quelli dell’Atalanta: diciotto in otto partite, oltre due di media. È qui che Simone Inzaghi si soffermerà nella lunga sosta per i Mondiali. Da parte sua ci sarà un lavoro specifico con chi non è andato in Qatar, poi con chi tornerà nel corso della competizione. Riavere una difesa di ferro sarà uno degli obiettivi dell’Inter di Inzaghi per il 2023.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno