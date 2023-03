Inzaghi sotto processo: i sorrisi con la dirigenza non cancellano i dubbi – CdS

Simone Inzaghi si trova davanti alla sfida più importante della sua carriera mentre la sua posizione sulla panchina dell’Inter è in bilico

SOTTO PROCESSO – I cali di concentrazione dell’Inter nell’ultimo periodo potrebbero trovare risposta nella Champions League. Per Simone Inzaghi la competizione europea è diventata un chiodo dal 22 febbraio, giorno dell’andata degli ottavi di finale. Il tecnico si ritrova davanti al più importante appuntamento stagionale sotto processo. I sorrisi di domenica con la dirigenza non cancellano le ombre sul futuro del tecnico nerazzurro. La critica lo ha fatto a pezzi dopo i KO con Bologna e Spezia, e nessun dirigente lo ha difeso. Non un bel segnale. Marotta ha escluso il cambio in panchina in caso di eliminazione, ma l’ipotesi di un divorzio a giugno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (5,5 milioni netti più premi) resta sul tavolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania