Inzaghi, sorrisi prima della Supercoppa Italiana: da Calhanoglu a Barella – TS

Simone Inzaghi può sorridere, e non solo per la vittoria dell’Inter contro il Verona, ma soprattutto per la prestazione di Hakan Calhanoglu dopo il suo ritorno da titolare. Come sottolineato questa mattina anche da Tuttosport, risposte importanti anche da Nicolò Barella dopo il suo ingresso. Ora la squadra prepara la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan.

PRIMA DI RIAD – L’ulteriore buona notizia per l’Inter dopo la vittoria contro il Verona, è che Hakan Calhanoglu non solo ha giocato una settantina di minuti, ma è stato sempre nel vivo del gioco, arrivando pure a sgommare per guidare il contropiede. Insomma, pare del tutto recuperato e avviato a giocare da titolare in Supercoppa Italiana contro il Milan. E come lui pure Nicolò Barella, in campo nell’ultimo quarto d’ora e tra i più lucidi nella gestione del finale. Ovvio, però, che portare a casa la seconda Supercoppa consecutiva serva di più.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini