Inzaghi: “Sogno scudetto? Mi godo la vittoria in Supercoppa italiana!”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che oggi ha conquistato la 32esima edizione della Supercoppa italiana ai battendo 1-3 Juventus allenata da Maurizio Sarri (vedi report), ai microfoni di “Rai Sport” ha parlato anche del sogno scudetto, che si giocherà con Inter e Juventus.

SOGNO SCUDETTO – Simone Inzaghi si gode la vittoria in Supercoppa italiana ai danni della Juventus ma pensa anche al campionato di Serie A, dove la sua squadra continua a fare bene e stupire, rincorrendo un sogno come quello dello scudetto, con Inter e Juventus al momento prime: «Sogno scudetto? Mi godo una serata come questa. Serata come questa ce ne sono state tante in questi tre anni e mezzo, è il frutto di questi ragazzi e del lavoro che continuano a credere».

Fonte: Rai Sport.