Inzaghi: «Soddisfatto della prestazione, ma in difesa siamo in difficoltà!»

Simone Inzaghi dopo il pareggio in Inter-Monaco terminato sul risultato di 2-2 (vedi QUI), su Sportitalia ha commentato la partita e si è soffermato sul mercato.

PARTITA E MERCATO – Simone Inzaghi dopo Inter-Monaco ha fatto un primo bilancio di questo ritiro e poi si è soffermato sul mercato: «Sono molto soddisfatto, conoscevamo la difficoltà della squadra. Il Monaco è andata in ritiro il 16 luglio, hanno tre settimane di lavoro in più rispetto a noi. Queste partite ci fanno crescere di condizioni, abbiamo commesso due errori e siamo andati sotto di due gol. Ho chiesto sacrificio a qualcuno. In questo momento siamo in difficoltà con i difensori, Danilo D’Ambrosio ha fatto bene, Matteo Darmian ha giocato novanta minuti. I ragazzi si sono sacrificati e sono molto soddisfatto. Mercato? Ho dei dirigenti bravissimi che stanno lavorando, abbiamo un difensore in meno e dobbiamo colmare questa lacuna. C’è una trattativa importante e io sto spingendo molto. In questo momento dare delle letture tattiche dopo dieci giorni di ritiro è difficile. Loro a breve giocheranno un preliminare di UEFA Champions League».