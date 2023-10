F. Inzaghi: «Simone più bravo di me in tutto. Tanti ricordi da piccoli»

Filippo Inzaghi ha un grande rapporto col fratello Simone e i due ora tornano a essere entrambi allenatori in Serie A, dopo il subentro di qualche giorno fa alla Salernitana. Al Festival dello Sport di Trento ricorda i suoi inizi da piccolo.

IL RICORDO – Filippo Inzaghi, da questa settimana allenatore della Salernitana, racconta come ha iniziato con Simone: «Il nostro passatempo preferito era giocare a calcio dal pomeriggio alla sera, quando venivano a chiamarci i nostri genitori. Ci riteniamo fortunati come generazione rispetto ai giovani d’oggi, e vediamo anche cosa sta succedendo. Avevamo come grande interesse il calcio, siamo stati bravi ma anche fortunati. Chiaramente la famiglia ha fatto la differenza, i nostri genitori ci hanno obbligati a studiare e questo è servito. Noi la tecnica e l’equilibrio la miglioravamo in piazza, mettendo le borse di scuola come porte: facevamo cinque-sei ore di tecnica individuale».

IL RAPPORTO – Filippo Inzaghi prosegue parlando di Simone: «È sempre stato più bravo in tutto rispetto a me, però io non mollavo di un centimetro. Io e mio fratello andavamo in mansarda, avevamo un camino come porta e giocavamo uno contro uno con una calza: mi sono anche rotto un piede così. Usavamo il garage, dove c’erano le macchine dei miei genitori, alzavamo il cancello ed era una porta. Trovavamo un amico che faceva i cross e tiravamo in porta, se sbagliavamo prendevamo una finestra dei vicini che si lamentavano (ride, ndr). Adesso sfido a trovare qualche ragazzo che gioca con la porta del cortile come garage. A parte mio figlio, che sto cercando di far giocare ogni giorno perché il calcio lo porterà a stare con altri bambini e voglio appassionarlo allo sport».